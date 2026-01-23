Ушаков заявил о намерении РФ продолжить добиваться поставленных целей на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

В ходе встречи поднималось множество тем международной повестки.

Россия продолжит добиваться поставленных целей в рамках специальной военной операции, пока не будет выработано решение территориального вопроса между РФ и Украиной. Об этом 23 января заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской делегацией в Кремле.

По его словам, Москва по-прежнему заинтересована в политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса, о чем неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.

«Пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», — подчеркнул Ушаков.

Помощник президента отметил, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта невозможно.

Также Юрий Ушаков назвал переговоры с американской делегацией содержательными.

«Переговоры Путина с Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом были конструктивными и предельно откровенными», — сообщил он.

Помощник президента России подчеркнул, что российская делегация получила от президента конкретные инструкции, учитывая все детали состоявшихся переговоров.

Кроме того, в ходе переговоров в Кремле обсуждалась инициатива президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира», а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прошли в закрытом формате и продолжалась более трех с половиной часов.

Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал встречу российской и американской сторон, заявив, что «каждая встреча — это хорошо». Кроме того, глава Белого дома заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов заключить соглашение по урегулированию конфликта с Россией. Препятствием Трамп видит только вопрос «пределов и границ».

