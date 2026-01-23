Переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа в завершились

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Встреча проходила в закрытом формате и продолжалась более трех с половиной часов.

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткомфом завершились. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе Кремля.

С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также специальный представитель главы государства по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев. Они представляли позицию Москвы и курировали профильные направления диалога.

Американскую делегацию сформировали представители ближайшего окружения президента США. В их числе — основатель инвестиционной компании Affinity Partners Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Именно они обеспечивали участие Вашингтона в обсуждении ключевых вопросов встречи.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал встречу президента России Владимира Путина с американской делегацией в Кремле.

