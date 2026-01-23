Без пафоса и со вкусом: как правильно подобрать украшения на каждый день?

Фото: 5-tv.ru

Стильный и лаконичный образ строится, как правило, на нейтральных оттенках и недорогих камнях.

Выбирая украшения, которые будут уместны в любой ситуации, следует ориентироваться на свой оттенок кожи, отдавать предпочтение нейтральным по цвету и не очень дорогим камням. Об этом Газете.ру рассказала стилист одного из крупнейших брендов ювелирных изделий Екатерина Фомина.

Как отметила эксперт, людям со светлой кожей с розоватым или фарфоровым оттенком зачастую подходят белые металлы, такие как серебро, белое золото или платина. Теплый оттенок кожи гармонично сочетается с желтым и розовым золотом. При нейтральном подтоне кожи подойдут комбинированные решения.

Для повседневной носки стоит обратить внимание на тренды вне времени — это серьги-пусеты, аккуратные кольца, теннисные браслеты и лаконичные подвески. Такие украшения не перегружают офисно-деловой образ и выглядят довольно привлекательно. Для похода на ужин классические украшения легко «усилить» макияжем или одеждой.

При выборе универсальных украшений следует отдать предпочтение нейтральным по цвету камням, например, прозрачным фианитам, бриллиантам, жемчугу или другим вставкам в белом, молочном или дымчатом оттенках.

«Яркие и крупные камни — это сильный акцент, более уместный для отдельных вечерних выходов», — пояснила Фомина.

Кроме того, как отметила стилист, ежедневный ювелирный сет не должен быть чрезмерно дорогим, поскольку при постоянной носке они будут сильнее подвергаться механическому воздействию. Эксперт посоветовала выбирать серебро, позолоту или выращенные бриллианты.

Также не следует перегружать повседневный образ обилием украшений, достаточно будет двух-трех.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, чтобы стильно одеваться на работу, не обязательно скупать бренды и соблюдать строгие правила. Основа крутого офисного образа — правильно подобранные ключевые вещи.

