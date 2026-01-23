Трамп заявил, что Зеленский готов заключить соглашение по Украине
Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Параметры договоренности известны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов заключить соглашение по урегулированию конфликта с Россией. Об этом глава Белого дома сказал журналистам на борту своего самолета по пути из Давоса в Вашингтон.
Он отметил, что параметры договоренности по Украине известны как главе Незалежной, так и людям.
При этом, когда американского лидера спросили о том, какие препятствия остаются для урегулирования конфликта, он ответил, что это те же вещи, что и в прошлом году, уточнив, что в основном это касается «пределов и границ».
Параллельно в Кремле проходит седьмая встреча президента России Владимира Путина и специальным посланником президента США Стива Уиткоффа.
Как ранее сообщал российский лидер, в ходе диалога с американской стороной, помимо украинского вопроса, также будут обсуждаться потенциальное участие России в «Совете мира», дальнейшая судьба части активов России, замороженных в США в период предыдущей американской администрации.
На встрече также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
