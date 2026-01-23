Скрутили в торговом центре: задержание за кражу в Петербурге обернулось гибелью покупателя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Следствие изучает записи камер и показания очевидцев, чтобы установить, насколько законными были действия сотрудников ЧОПа.

В Петербурге бурное обсуждение вызвала история с задержанием в магазине покупателя, который скончался после потасовки с охранниками. Молодого человека приняли за вора, он выхватил газовый пистолет. И вот теперь уже следователи пытаются разобраться, было ли превышение полномочий и насколько правильно в такой ситуации действовали секьюрити. Однозначного мнения нет, тем более что корреспондент «Известий» Елизавета Ченцова выяснила детали, которые точно могут повлиять на окончательное решение.

Охрана скручивает мужчину, заподозренного в краже. Несколько человек едва с ним справляются. Покупатели в растерянности. Через несколько минут задержанного увезут в больницу, и там он скончается.

А вот с чего начался конфликт. 24-летний посетитель — прилично одетый, на первый взгляд не вызывающий никаких подозрений, берет в супермаркете сэндвич и кусочек мяса, но на кассе самообслуживания пробивает только пару дешевых пакетиков ванилина.

«Над кассой находится камера. По ней охрана отследила кражу и сообщила об этом по рации. Каверин поел в кафе в продуктовом магазине и направился к выходу, где к нему подошел охранник и пригласил в комнату досмотра», — рассказала корреспондент «Известий» Елизавета Ченцова.

На подмогу пришли еще два сотрудника охраны и уборщик. Покупатель сопротивляется, достает четырехзарядный аэрозольный пистолет и стреляет. Затем его все-таки скручивают и удерживают, придавливая к полу. Из-за удушья тот теряет сознание. Мужчину в состоянии клинической смерти увозят в больницу, и вскоре оттуда приходит новость — пациент скончался.

Сейчас уже известно, Дмитрия Каверина раньше задерживали за мелкое хулиганство. В последних видео на его странице в соцсети — бурные вечеринки с друзьями и пальба прямо из окон квартиры.

А на этом снимке Каверин набивает татуировку со свастикой своему знакомому. В аккаунте можно найти и другие запрещенные экстремистские символы. Спустя сутки после случившегося в торговом центре из Астрахани в Петербург прилетели родители Дмитрия. Они рассказывают, что он окончил Каспийский институт морского и речного транспорта, в северной столице жил с девушкой.

«Деньги всегда лежали на столе, и то он всегда спрашивал на проезд. Никогда он лишнего не брал. У него свои деньги были. На корабле работал. Сам предлагал, когда прилетал: „Надо тебе деньги?“ Но что-то украсть, что он может украсть?» — поделился отец погибшего Илья Каверин.

«Он живет в Питере практически год. И мы всегда с ним были на связи. Ничего не могу сказать плохого про него, что он агрессию какую-то проявлял, с оружием каким-то ходил, нет», — отметила мать погибшего Дарья Каверина.

Оперативники задержали и уборщика, и охранников. Один — тот, что десять минут удерживал посетителя магазина лицом в пол, скрылся и объявлен в розыск. ЧОП работает с 2006 года, с лицензией все в порядке, а вот у сотрудников, скрутивших Каверина, соответствующих удостоверений, по нашим данным, не было, то есть трудились они неофициально. И, судя по отзывам бывших работников, такая практика там — обычное дело. В офисе охранного предприятия сегодня пустынно — единственный человек тщательно подбирает слова, комментируя действия коллег.

Если учесть, что посетитель, укравший продукты, разгуливал по торговому центру с газовым пистолетом и легко пустил его в ход, у охраны были все основания, а главное — законные полномочия удерживать воришку до приезда полиции.

«Они имеют право вызвать полицию и попросить этого человека задержаться и дождаться приезда сотрудников полиции, которые будут уже разбираться по данному факту, по данному инциденту», — объяснил бывший оперуполномоченный РУОП МВД РФ Москвы Михаил Игнатов.

«Регулируются вообще действия данного молодого человека статьей 37 Уголовного кодекса. Это необходимая оборона. Если же он сам первый на просьбу охранников распылил свой баллончик, тогда это уже превышение необходимой самообороны. Он мог задеть других людей, у кого-то могла быть сильная аллергия, например», — отметил юрист Максим Булгаков.

Разобраться во всем этом предстоит следователям. В их распоряжении и видео с камер наблюдения, и записи многочисленных очевидцев. Уголовное дело на данный момент возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

