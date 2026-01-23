Куршевель за счет клиентов: что скрывает вечеринка Rendez-Vous

Фото, видео: 5-tv.ru

После мероприятия бренда в соцсетях заговорили о судах, проверках и жалобах покупателей на качество обуви.

В России набирает обороты скандал с известным брендом обувных магазинов Rendez-Vous. Его хозяева закатили шикарную вечеринку в Куршевеле, которая обошлась в десятки миллионов рублей. В принципе, у них прибыльный бизнес, и могут себе позволить. Но есть нюансы. Многие указали на неуместность таких гуляний в сложное для страны время. А потом выяснилось, что все эти миллионы компания заработала, обманывая своих клиентов, то есть нас с вами. Во всех деталях разобрался корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Размах этой вечеринки во французских Альпах уже оценили примерно в 50 миллионов рублей. Здесь, в горах Куршевеля, собрались российские селебрити и очень бурно отметили день рождения, как они говорят, бутика модной одежды Rendez-Vous.

Катались на лыжах, пили роскошное вино, закусывали дорогими сырами. Здесь каждая мелочь пахнет большими деньгами. И везде — бренды, бренды, бренды. Стоимостью десятки и сотни тысяч долларов.

Блогер Оксана Самойлова, модник Анатоль Вовк, бьюти-бизнесмен Ксения Шипилова, блогер Елена Нечаева, блогер Екатерина Минкевич, блогер Мадонна Мур. Гвоздь программы — певица Патрисия Каас. Гонорар французской певицы — 150 тысяч евро. Технический райдер, трансфер и проживание — еще примерно столько же.

Этот праздник надолго запомнят даже местные таксисты.

«Да, очень большая (была вечеринка — Прим. Ред.). Здесь вообще очень много русских. Каждый сезон одни и те же люди приезжают и новые», — рассказал местный таксист.

Только нашей съемочной группе удалось побывать там, где еще накануне гремела русская вечеринка. Отель Le Strato. Тот самый, которым селебрити хвастались в своих сториз. Средний ценник проживания за сутки — пять тысяч евро. Примерно 400 тысяч рублей. Внутри — что-то на богатом. Дорогие интерьеры, люксовый сервис. Тот самый ресторан, где пели и плясали «Каменное Шале». Мы зашли, ознакомились с меню. Порция морепродуктов на двоих почти 300 евро — 24 тысячи рублей. Дорогое мясо, эксклюзивное шампанское. Средний чек — под сотню тысяч рублей с человека.

«Шале находится прямо у склона, поэтому при желании можно спуститься, оставить свое снаряжение и отправиться в ресторан», — рассказала корреспондент Маргарита Костив.

Удалось нашей съемочной группе узнать и цену аренды. Закрыть площадку под мероприятие обойдется в 24 тысячи евро.

«Далее, в зависимости от количества гостей — будь то 30 или 100 человек — можно дополнительно заказать меню, напитки и так далее. Также отдельно оплачиваются такие вещи, как, например, диджей, шоу или концерт с артистами — все это считается дополнительно», — рассказали работники ресторана.

Эта вечеринка уже вызвала гигантскую волну презрения в социальных сетях организаторов бренда Rendez-Vous. Причем как от клиентов — покупателей, так и от сотрудников — действующих и бывших. Особенно, говорят работники, их возмутило, что зарплаты сокращали аккурат перед громким корпоративом.

«Мы получали даже 200 тысяч рублей, а сейчас зарплата — 80, и больше ты ее не получишь. Поэтому у нас очень много сокращений. То, что руководство может позволить себе отдыхать — это всегда было», — рассказали сотрудники магазина.

Пока владельцы и топ-менеджеры отдыхали в Альпах, в России у Rendez-Vous сплошные суды и проверки. Один из тех, кто судится с бутиком, — Александр Клишин. Купил три пары обуви. Все, по его словам, оказались дешевой подделкой и развалились за несколько месяцев.

«У меня начались проблемы с обувью, отклеилась подошва», — рассказал потерпевший Александр Клишин.

Только за прошлый год компания заработала больше 700 миллионов рублей. А вечеринку в Куршевеле, похоже, устраивала вот эта дама — бренд-директор, маркетолог и фешн-директор — Алина Шаймиева. Сейчас подружка популярных блогеров, а в прошлом, судя по этим кадрам, актриса жанра 18+. По крайней мере похожа.

Именно при Шаймиевой медиа-политика Rendez-Vous сильно изменилась. Но обернулась шумная тусовка репутационными потерями. Это, конечно, не голая вечеринка, но волну ненависти вызвала не меньшую. А Суздаль, конечно, не Куршевель, но клиентам и сотрудникам «народного бренда из средней ценовой категории», как позиционирует себя в соцсетях Rendez-Vous, явно ближе и роднее.

