Орбан ответил на фразу Зеленского о «подзатыльниках для каждого Виктора»

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Венгерский премьер-министр поставил на место главу киевского режима, напомнив про незаконченный конфликт на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о «заслуживающем подзатыльник» Викторе, предупредив, что «каждый получит по заслугам». Такую публикацию венгерский премьер разместил на своей странице в соцсети X.

Подобные нелестные высказывания в адрес венгерского лидера глава Незалежной озвучил, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там Зеленский заявил, что «каждый Виктор», который живет за счет Европы, но продает ее интересы, «заслуживает подзатыльник».

При этом украинский лидер четко не указал, кого имеет в виду, однако среди европейских глав есть один человек с таким именем — Виктор Орбан.

Политик не стал закрывать глаза на этот намек и ответил главе киевского режима, что они никогда не поймут друг друга. По словам Орбана, Зеленский сейчас находится в отчаянном положении и не в силах закончить конфликт с Россией даже при поддержке президента США Дональда Трампа.

Также венгерский лидер подчеркнул, что он — свободный человек, который служит своему народу. Тем не менее, по его словам, Венгрия продолжит снабжать Украину электроэнергией и топливом, а также помогать украинским беженцам.

«Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия», — резюмировал Орбан.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп в Давосе провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры за закрытыми дверями длились меньше часа, даже не последовало совместной пресс-конференции. Как прошел ежегодный экономический форум в Давосе — подробнее в материале Пятого канала.

