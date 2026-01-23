«У женщин всегда работает чуйка»: Алина Алексеева об отношениях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

На каком-то энергетическом уровне каждая женщина внутри себя знает, есть ли шанс на сохранение пары или уже нет.

От природы более интуитивные, девушки, как правило, в отношениях руководствуются именно своим «чутьем». По словам актрисы Алины Алексеевой, каждая женщина внутри себя знает, есть ли шанс на сохранение пары или уже нет. Таким мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Комментируй это».

«Мне кажется, у женщин всегда работает чуйка, давайте честно. Ты всегда знаешь, когда, на самом деле, уже все и когда есть какой-то вариант», — сказала она.

Как отметила актриса, даже если девушка до конца не разобралась с чувствами, ей следует «чуять дальше» для понимания тонких энергий взаимоотношений между людьми.

Любопытно, что женское «чутье» почему-то не помогает давно уже одинокой Оленьке Бузовой… Она все грезит мечтами о принце, причем финансовая сторона для нее не так важна, и даже о детках, но судьба все как-то не сводит. Например, за весь 2025 год ни одно свидание не привело звезду к серьезным отношениям и поцелуям.

