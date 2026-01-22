Самолет с Уиткоффом приземлился в Москве

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Спецпосланник США прилетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером прибыли в Москву 22 января. Информация о перелете была зафиксирована в тот же день сервисом Flightradar24.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стороны намерены обсудить возможные пути урегулирования конфликта на Украине. По его словам, по итогам встречи запланирован телефонный брифинг помощника российского президента Юрия Ушакова.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия положительно оценивает участие США в переговорном процессе по украинскому направлению, отмечая значимость предпринимаемых усилий и достигнутых результатов.

