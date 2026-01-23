Маск предсказал превосходство ИИ над человечеством к 2031 году

Фото: www.globallookpress.com/Yolanda Ruiz

В мире, по словам предпринимателя, появятся миллиарды человекоподобных роботов.

Искусственный интеллект уже к 2030–2031 годам может стать умнее всего человечества. Такое предположение сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Трансляция выступления опубликована на сайте ВЭФ.

«Я думаю, что к концу этого года у нас может появиться ИИ, который умнее любого человека, а точнее — не позже следующего года. А к 2030–2031 годам, через примерно пять лет, ИИ будет умнее всего человечества вместе взятого», — заявил Маск.

Кроме того, предприниматель допустил, что в мире появятся «миллиарды» человекоподобных роботов, которые позволят достичь изобилия товаров и услуг. Маск считает, что роботов станет больше, чем людей, и каждый житель планеты Земля в перспективе может иметь такого андроида. Маск подчеркнул, что при хорошем стечении обстоятельств роботы и ИИ смогут удовлетворять все потребности людей.

