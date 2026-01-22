Опубликованы кадры с места скандальной вечеринки Rendez-Vous в Куршевеле

Фото, видео: 5-tv.ru

Компания отмечала 16-летие своего бутика и 25-летие бренда.

Главный ужин скандального пресс-тура компании Rendez-Vous в Куршевеле прошел в ресторане. Об этом сообщила корреспондент "Известий" Маргарита Костив.

«Именно здесь прошла вечеринка Rendez-Vous с красной ковровой дорожкой. Шале находится прямо у склона, поэтому при желании можно спуститься, оставить свое снаряжение и отправиться в ресторан», — рассказала корреспондент.

Костив уточнила, что в меню можно найти изысканные закуски, морепродукты и даже эксклюзивное мясо. Сам отель, где разместились участники пресс-тура, предлагает шикарный вид на горы. Как указано в системе бронирования, стоимость проживания в январе начинается от 2400 евро.

Скандал с Rendez-Vous

Нешуточный скандал разгорелся вокруг вечеринки модного магазина одежды и обуви Rendez-Vous, который отметил 16-летие своего бутика в Куршевеле и 25-летие бренда. Магазин устроил праздник с размахом: на мероприятие были приглашены десятки российских звезд, было много шампанского, меха, лошадей и поездок на вертолетах. Когда в сеть попали кадры с торжества, многие стали сравнивать его со скандальной «голой» вечеринкой телеведущей Анастасии Ивлеевой.

В интернете начались бурные обсуждения происходящего. В свою очередь, бойцы специальной военной операции записывают видео с передовой, где выражают свое негодование этим мероприятием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что интимные фото россиянки утекли в сеть после ночи в Куршевеле.

