Модель воспитывает сына Ратмира от рэпера Тимати.

Российская модель Анастасия Решетова получила предложение руки и сердца. Фотографии с кольцом на пальце блогер опубликовала в социальных сетях.

«Да», — лаконично написала Решетова.

Личность возлюбленного модели пока неизвестна, однако подписчики активно поздравляют Анастасию со столь важным событием.

В октябре 2025 года в интервью Super.ru Решетова рассказала, что уже давно состоит в серьезных отношениях. На тот момент Анастасия встречалась со своим избранником около двух лет, познакомила мужчину с сыном и готовилась к переезду к нему.



Ранее Решетова состояла в отношениях с рэпером Тимати. В 2019 году у пары родился сын Ратмир, но уже в 2020-м возлюбленные расстались. При этом Тимати активно участвует в воспитании ребенка.

Позже Решетову подозревали в романе с бывшим супругом певицы Алсу Яном Абрамовым. По слухам, именно эта связь стала причиной того, что певица Алсу подала на развод. Сама же Решетова отрицала свои отношения на тот момент с женатым мужчиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Решетовой случился нервный срыв. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати пожаловалась на то, что «не привыкла болеть». Вдобавок няня для сына Ратмира ушла в отпуск, и одновременно с этим навалились «рабочие моменты». В итоге Решетова расплакалась от напряжения, выложив эмоциональный пост.

