Неизвестный треугольный летательный аппарат заметили над «Зоной 51»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее этот объект был замечен в 2014 году.

В районе засекреченной базы Военно-воздушных сил США "Зоны 51" очевидцы заметили треугольный летающий объект. Об этом сообщает издание The Aviationist.

Исследователь Андерс Оттесон, ведущий популярный канал Uncanny Expeditions, вел наблюдение в окрестностях, когда заметил в небе активность. С помощью тепловизионной камеры ему удалось снять аппарат с идеально ровными треугольными очертаниями.

Объект находился в закрытом воздушном пространстве наряду со стратегическим бомбардировщиком B-2 Spirit. Однако его тепловая сигнатура и форма значительно отличались от известного самолета-невидимки.

Ситуация привлекла внимание экспертов. Зафиксированный объект практически идентичен загадочному аппарату, который видели в 2014 году над городами Вичита и Амарилло.

«Я разбил лагерь у дороги к Грум-Лейк и услышал гул нескольких самолетов. Огней не было, поэтому я начал сканировать небо тепловизором. Сначала пролетел B-2, а затем я поймал в объектив этот аппарат. Его задняя кромка выглядела иначе — у B-2 она зазубренная, а здесь был четкий треугольник», — рассказал Андерс Оттесон журналистам.

Специалисты отметили, что во время полета в радиоэфире звучало множество странных кодовых слов. Они имитировали названия еды и напитков, что характерно для испытаний секретных платформ. С помощью такого способа военные пытаются скрыть истинную суть миссии от посторонних слушателей.

Исследователь Йорг Арну предположил, что наблюдаемая активность могла быть частью программы по сравнению радиолокационной заметности. В испытании B-2 выступал в качестве эталона для тестирования новой секретной модели.

Отмечается, что таинственный «треугольник» не использовал открытые радиоканалы для связи, полностью полагаясь на защищенные линии передачи данных.

По словам Оттесона, появление объекта спустя 12 лет косвенно подтверждает существование долгосрочных «черных программ», подробности которых десятилетиями остаются скрытыми от общественности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.