Зеленский: встреча Украины с Россией и США в ОАЭ пройдет 23 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Она продлится два дня.

Встреча с участием представителей России, Украины и США пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 23 января и продлится два дня. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский, пишет украинское издание «Страна.ua».

По словам президента Незалежной, это будет первая трехсторонняя встреча такого рода. Зеленский добавил, что ждет от России готовности пойти на компромиссы для урегулирования украинского конфликта.

Глава киевского режима подчеркнул, что не ожидает многого от предстоящей встречи, но отметил, что Киев готов поддержать диалог, если его результатом станет подготовка встречи лидеров или обмен пленными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Украина близки к урегулированию конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп отметил, что оба президента заинтересованы в поиске решения. Американский лидер заявил, что ведет контакты как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским и рассчитывает, что стороны смогут договориться.

