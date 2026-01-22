Его становится жалко: Айзу-Лилуну Ай заподозрили в токсичном отношении к жениху

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Поклонники уверены — мужчине приходится подстраиваться под характер знаменитой избранницы.

Подписчики блогера и телеведущей Айзы-Лилуны Ай заподозрили ее в токсичном отношении к жениху Степану Кузьменко. Фанаты стали писать сообщения о том, что им жалко молодого человека. В социальных сетях блогер ответила на эти выпады.

Все началось с того, что на днях пара отправилась в Джакарту. Влюбленные решили подать заявление о заключении брака в консульстве России. Для Айзы этот союз станет третьим, а вот для Степана — первым.

В честь события мужчина устроил для возлюбленной романтический вечер в отеле и вновь сделал предложение. Он запечатлел момент на видео, которое разошлось по соцсетям.

Однако ролик залетел не на ту аудиторию и вызвал волну критики. В комментариях пользователи заявили, что в этих отношениях Айза ведет себя токсично. При этом, ее жениху приходится подстраиваться под характер избранницы. Блогер не оставила эти слова без ответа.

«Жалетели Степы. Так, как я отношусь к своему мужчине, не описать словами, уверена, что многие из вас это знают. <…> Такое может сказать только тот, кто совершенно ничего не понимает в людях», — написала Айза.

Фото: Instagram*/aizalovesam

Повышенное внимание к ее личной жизни во многом объясняется прошлым опытом. Айза не раз откровенно рассказывала о сложных и болезненных отношениях. В 2008 году она вышла замуж за рэпера Гуф (настоящее имя — Алексей Долматовй). В браке у нее родился сын Сэм. Пара рассталась спустя шесть лет из-за измен и проблем с зависимостями артиста.

Вторым супругом Айзы стал серфер и бизнесмен Дмитрий Анохин, с которым она познакомилась на Бали. В 2016 году у пары родился сын Элвис. Однако союз также завершился разводом. Айза публично говорила о ревности, конфликтах и психологическом давлении. Сам брак, заключенный в Лас-Вегасе, впоследствии не был признан в России.

Стьепан и Айза начали встречаться осенью 2025 года. Предложение руки и сердца было сделано в эфире шоу «Ставка на любовь». Блогер настаивает, что нынешние отношения не имеют ничего общего с ее прежним опытом.

