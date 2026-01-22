Мультфильм российского аниматора Константина Бронзита «Три сестры» номинировали на «Оскар»

Фото: www.globallookpress.com/Ringo Chiu

Картина вошла в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Российский анимационный короткометражный мультфильм «Три сестры» режиссера Константина Бронзита номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Об этом 22 января сообщил журнал Vanity Fair. В декабре 2025 года картина уже была включена в шорт-лист этой номинации.

Интересно, что в титрах фильма Бронзит указан под псевдонимом Тимур Когнов. Как ранее рассказывал режиссер, это было сделано в качестве социального эксперимента, чтобы проверить, сможет ли работа добиться успеха без известного имени создателя. Эксперимент увенчался успехом.

Вместе с российской работой в номинации представлены мультфильмы «Бабочка», «Вечнозеленый» и «Пенсионный план». Церемония вручения 99-й премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года.

