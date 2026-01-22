Мужчина взял больничный из-за смерти кота, отсудил компенсацию за увольнение и умер

Мужчина взял больничный из-за смерти кота и отсудил компенсацию за увольнение

Начальник настаивает на том, что сотрудник ему угрожал.

В финском городе Тампере окружной суд обязал компанию выплатить крупную компенсацию бывшему сотруднику. Мужчина взял больничный из-за смерти своей кошки, что стало причиной его увольнения. Об этом сообщает Bild.

Конфликт между автомехаником и его работодателем начался после того, как домашнее животное мужчины тяжело заболело. Питомца пришлось усыпить. Трагедия настолько сильно подкосила финна, что он обратился к врачу и получил освобождение от работы.

Однако руководство мастерской отказалось признавать документ действительным. Сотрудника поставили перед жестким выбором: немедленное возвращение к обязанностям или увольнение по собственному желанию.

Работник попытался сохранить место и вернуться в цех. Но психологическое давление и конфликтная ситуация сделали дальнейшее сотрудничество невозможным.

В итоге механик был уволен за прогулы и якобы угрозы в адрес начальника. Мужчина не согласился с таким решением и обратился в суд.

В ходе разбирательства выяснилось, что работодатель не выносил сотруднику никаких предварительных предупреждений или выговоров. Это сделало расторжение договора незаконным.

По решению судебной инстанции, фирма должна выплатить около 40 тысяч евро (около 3,6 миллиона рублей) в качестве компенсации, оплаты больничного и судебных издержек.

Однако дело ждал трагический финал. Сам истец скончался, не дождавшись оглашения итогового вердикта.

Суд постановил, что вся сумма компенсации должна быть включена в наследство покойного. Попытка компании оспорить решение в апелляционном порядке не увенчалась успехом.

