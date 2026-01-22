Королева рэпа метит в президенты: Ники Минаж уходит в политику

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

В достижении целей артистке может помешать ее гражданство.

Исполнительница Ники Минаж всерьез рассматривает возможность построения политической карьеры в США ради получения власти и авторитета. Об этом сообщает издание Radar Online.

По словам источника, 43-летняя артистка стремится занять «место за столом» — там, где принимаются ключевые решения. Она хочет оказывать воздействие на общественные процессы, выходящее далеко за рамки музыкальной индустрии.

Слухи о политических амбициях рэп-исполнительницы усилились после ее недавнего появления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA. Публичный выход вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях и среди коллег по шоу-бизнесу.

Ситуация осложняется тем, что выступление звезды перед консерваторами спровоцировало волну критики. Однако Ники Минаж не намерена оправдываться за свои действия.

«Она не извиняется и не собирается отступать. Ники верит, что занять твердую позицию важнее, чем положение в чартах, и она готова к возможной потере части поклонников», — подчеркнул инсайдер.

Окружение певицы сообщает, что за закрытыми дверями она уже приступила к изучению политических стратегий и консервативной повестки. В марте у артистки запланирован выход нового альбома. Но источники полагают, что ее интересы теперь сосредоточены на более глобальных целях.

Несмотря на решительный настрой, на пути к политическому Олимпу у исполнительницы есть серьезное юридическое препятствие. Ники Минаж родилась в Тринидаде и Тобаго. Для того, чтобы баллотироваться на выборные должности в США, ей необходимо официально получить американское гражданство.

Источники утверждают, что певица понимает все риски и сложности процесса, но жажда влияния заставляет ее двигаться в выбранном направлении.

