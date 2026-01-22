Особо опасен: в США полиция арестовала пятилетнего ребенка по дороге из школы

В США полиция арестовала пятилетнего ребенка по дороге из школы

Силовики задержали еще несколько детей.

В американском штате Миннесота четверо несовершеннолетних были взяты под стражу сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Среди задержанных оказался пятилетний мальчик. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Первым под прицел силовиков попал 17-летний юноша, которого агенты принудительно вытащили из автомобиля прямо по пути на занятия. Позже в тот же день произошел инцидент с пятилетним Лиамом Рамосом.

Представители образовательного учреждения выяснили, что миграционные офицеры использовали маленького ребенка в качестве приманки. Силовики дождались его возвращения из подготовительного класса и заставили постучать в дверь собственного дома. Это нужно было, чтобы проверить наличие взрослых в помещении. После чего они задержали мальчика вместе с его отцом прямо на подъездной дорожке.

«Почему нужно задерживать пятилетнего ребенка? Вы не сможете убедить меня в том, что этого малыша можно классифицировать как опасного преступника», — заявила руководитель школьного округа Коламбия-Хайтс.

Администрация школы подчеркивает, что семья маленького Лиама действовала в рамках правового поля США. Они имели активное дело о предоставлении убежища без каких-либо действующих постановлений о депортации.

Тем не менее, сейчас все задержанные дети и их родители распределены по центрам содержания мигрантов, расположенным в штате Техас.

Серия задержаний в округе началась еще две недели назад, когда десятилетнюю ученицу забрали вместе с матерью по дороге в начальную школу. Во время ареста девочка успела позвонить отцу и сообщить, что ее увозят.

Администрация Колумбия-Хайтс призвала общественность и членов Конгресса вмешаться в ситуацию. Они просят прекратить «оккупацию» учебных заведений и вернуть детям чувство безопасности.

В настоящий момент интересы пострадавших защищает привлеченный школьным округом иммиграционный адвокат. В то же время сотрудники и родители отмечают, что агенты ICE продолжают патрулировать территории вблизи школ. Ситуация держит учебное сообщество в состоянии постоянного стресса.

