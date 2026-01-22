Ковальчук: судостроение и флот не должны отставать от технологических инноваций

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Они уже активно используются в космической отрасли.

Россия не должна допускать отставания судостроения и флота от развития технологий, которые уже активно используются в космической отрасли. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт», глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

«Космос нас обогнал, я имею в виду флот и судостроение. Те инновации, те новые технологии, которые были созданы в процессе развития, они в космосе получили свое использование, а на флоте практически еще нет. Наша задача — сделать так, чтобы судостроение и флот не отставало от космоса», — пояснил Ковальчук.

Кроме того, президент НИЦ «Курчатовский институт» напомнил, что современные прорывные инновации, такие как, например, межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон», основаны на исследованиях, которые были начаты еще в конце 1940-х годов. По словам Ковальчука, ключевые исследования в этой области с XX века сосредоточены на специальной площадке исследовательского центра площадью 40 га, так называемом газовом заводе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ковальчук отверг идею запуска металлургического производства на Луне. Он отметил, что логистика по доставке ресурсов на Землю обойдется дешевле, чем создание энергетической базы на спутнике. При этом Ковальчук подчеркнул, что даже в случае обнаружения на Луне новых редкоземельных элементов, целесообразнее отправлять их на Землю, а не развивать тяжелую промышленность на месте.

