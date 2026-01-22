Приложение «VK Видео» преодолело отметку в 100 млн установок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Запуск сервиса состоялся в сентябре 2023 года.

Пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Smart TV 100 миллионов раз с момента официального запуска в сентябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Известно также, что в декабре 2025 года ежемесячная аудитория интернет-платформы достигла 81,5 миллиона пользователей. В первую неделю января 2026 года среднесуточная аудитория «VK Видео» превысила 42 миллиона человек (без учета просмотров на Smart TV и встраиваемых плееров, по данным Mediascope).

Кроме того, существенный рост показал и объем потребления контента. В конце 2025 года общее время просмотра в «VK Видео» увеличилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. На платформе Smart TV зафиксировано наибольшее вовлечение аудитории. Во время новогодних праздников среднее время просмотра на одного пользователя составило 241 минуту.

