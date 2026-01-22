«Спустя 12 лет это прошло»: Марк Богатырев о занятиях йогой

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Актер недавно вернулся из Таиланда и рассказал, как провел отпуск.

Актер Марк Богатырев уже девять лет занимается йогой. Об этом звезда сериала «Кухня» рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере приключенческого фильма «Левша».

Недавно артист вернулся из Таиланда и рассказал, что во время отдыха ходил в горы, медитировал, катался на мотоцикле, пил кокосовое молоко, ну и конечно, практиковал йогу.

«Ну я девять лет занимаюсь йогой уже. Я когда-то первый раз сбежал же оттуда (из Таиланда — Прим. ред.), не смог выдержать, очень сложно. Болели колени, спина, и очень тяжело было остановить мысленный поток, а спустя 12 лет это прошло, и я этим горжусь», — поделился Богатырев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марк Богатырев назвал главными достижениями 2025 года спортивные успехи своего сына Даниила. Ему нравится, как наследник учится быть сильным, ловким и смелым. Актер видит в Данииле самого себя.

