Дорогой ужин: жительница Балаково перевела «Киркорову» почти 100 тысяч рублей

«Певец» восхищался собеседницей и предложил организовать встречу — за ее счет.

Жительница города Балаково Саратовской области стала жертвой мошенничества, хотя думала, что переписывается народным артистом РФ Филиипом Киркоровым. Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

По информации РИА Новости, мошенник убедил женщину, что он — «король российской эстрады».

«В МУ МВД России „Балаковское“ с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя местная жительница. Заявительница указала, что в одном из мессенджеров ей якобы написал популярный эстрадный певец», — говорится в сообщении ведомства.

Имя пользователя совпадало с именем реального певца, поэтому это не вызвало у потерпевшей никаких подозрений. Женщина переписывалась со злоумышленником с ноября 2025 года по январь 2026-го.

По информации МВД, лже-артист восхищался женщиной и даже предложил организовать с ним встречу, нужно было всего лишь оплатить расходы на приезд в Балаково. Мошенник пообещал женщине персональный ужин в ресторане. В итоге саратовчанка перевела «Киркорову» 98 500 рублей, после чего аферист перестал выходить на связь.

«Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается», — пояснили в МВД.

