«Нет ничего невозможного»: Ольга Орлова забрала ребенка и покинула мужа

Телеведущая приняла решение на эмоциях.

Певица и телеведущая Ольга Орлова забрала дочь Анну и покинула мужа Валерия Маслова на фоне слухов о разводе. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети артистки.

Орлова объяснила, что приняла решение на эмоциях. Вместе с дочерью она отправилась на Мальдивы, чтобы отдохнуть с телеведущей Ксенией Бородиной и ее супругом, блогером Николаем Сердюковым.

«Нет ничего невозможного, когда соскучилась по подруге», — написала Орлова в социальных сетях.

Недавно телеведущая рассказала, что проживает непростой период в жизни, и поклонники тут же решили, что это связано с проблемами в отношениях. Теперь многие пророчат Орловой скорый развод с Валерием после четырех лет брака.

Ольга познакомилась с бизнесменом в 2019 году и два года скрывала их отношения от публики. Они поженились осенью 2021 года, но даже после свадьбы она не спешила показывать супруга.

