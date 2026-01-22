Знал секреты: мужчина притворялся пилотом и бесплатно путешествовал

Фото: www.globallookpress.com/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Он копировал сюжет фильма «Поймай меня, если сможешь».

В США предъявлены обвинения гражданину Канады, который на протяжении четырех лет бесплатно пользовался услугами авиаперевозчиков. Он прикидывался пилотом или членом экипажа. Об этом сообщает The Independent.

Согласно материалам следствия, 33-летний житель Торонто сумел получить сотни бесплатных билетов, предназначенных исключительно для персонала компаний. Мужчина был задержан на территории Панамы, после чего его экстрадировали на Гавайи, где он предстал перед судом.

Мужчина проходит по делу о мошенничестве с использованием электронных средств связи. Однако фигурант пока не признал свою вину. По решению магистратского судьи, обвиняемый будет находиться под стражей до начала основных слушаний.

По версии обвинения, лжепилот работал стюардом в канадской авиакомпании с 2017 по 2019 год. После увольнения он сохранил и подделал служебное удостоверение, что открыло ему доступ к системе бронирования для сотрудников.

Злоумышленник летал рейсами трех американских компаний, базирующихся в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уэрте. Следователи отметили, что канадец проявлял особую дерзость, запрашивая места в откидном кресле прямо в кабине пилотов.

История мужчины вызвала в юридических кругах ассоциации с сюжетом знаменитого фильма «Поймай меня, если сможешь». В нем по сюжету герой Леонардо Ди Каприо успешно выдавал себя за пилота ради бесплатных путешествий.

Представители авиакомпаний Hawaiian Airlines, United Airlines и American Airlines пока воздерживаются от комментариев относительно безопасности своих систем идентификации персонала.

