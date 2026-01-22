Поддержать Палестину: Путин о взносе в «Совет мира» из замороженных активов РФ
Путин: РФ готова направить миллиард долларов в «Совет мира» на помощь Палестине
Москва выразила готовность направить миллиард долларов.
Россия готова направить один миллиард долларов на помощь Палестине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Государства Палестина Махмудом Аббасом.
«Мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру — „Совет мира“. Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ. Направить эти средства на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины», — отметил Путин.
Но он уточнил, что средства для взноса в «Совет мира» наша страна может выделить из тех ресурсов, что были заморожены при прежней президентской администрации США. Российский лидер добавил, что уже обсуждал этот вопрос с представителями Соединенных Штатов.
Кроме того, это будет обсуждаться и на предстоящих переговорах со спецпосланником США Стивом Уткоффом. Данная встреча пройдет в Москве вечером 22 января.
Отметил Путин и о том, что Россия и раньше помогала Палестине, в том числе передавала гуманитарные грузы. А также по просьбе Аббаса РФ напрямую направляла пшеницу в это государство.
