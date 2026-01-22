Поддержать Палестину: Путин о взносе в «Совет мира» из замороженных активов РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Москва выразила готовность направить миллиард долларов.

Россия готова направить один миллиард долларов на помощь Палестине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Государства Палестина Махмудом Аббасом.

«Мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру — „Совет мира“. Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ. Направить эти средства на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины», — отметил Путин.

Но он уточнил, что средства для взноса в «Совет мира» наша страна может выделить из тех ресурсов, что были заморожены при прежней президентской администрации США. Российский лидер добавил, что уже обсуждал этот вопрос с представителями Соединенных Штатов.

Кроме того, это будет обсуждаться и на предстоящих переговорах со спецпосланником США Стивом Уткоффом. Данная встреча пройдет в Москве вечером 22 января.

Отметил Путин и о том, что Россия и раньше помогала Палестине, в том числе передавала гуманитарные грузы. А также по просьбе Аббаса РФ напрямую направляла пшеницу в это государство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп подписал устав «Совета мира».

