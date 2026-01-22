«Очень люблю»: Александр Петров рассказал об отношениях с тещей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актер женился на своей избраннице спустя пару недель знакомства.

Актер Александр Петров признался в любви теще. Об этом звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал 7Дней.ru на премьере фильма «Комментируй это», в котором Александр сыграл главную роль. Мероприятие прошло в кинотеатре «Октябрь».

На премьере картины артиста поддерживала его супруга — Виктория Антонова.

«Хочу сказать, что я очень люблю свою жену. Викуля, я тебя очень люблю, я очень люблю мамулю. Я тебя очень люблю. Я очень люблю мою любимую тещу, Танечку», — сказал 36-летний актер.

Роман Александра Петрова и Виктории Антоновой развивался очень стремительно: пара поженилась спустя пару недель после знакомства. Как признавался сам актер, уже в первую их встречу он почувствовал, что встретил «свою» женщину. Об отношениях пары стало известно в сентябре 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Петров признался в желании хулиганить. При этом Александр Петров назвал себя в жизни очень спокойным человеком, за исключением малых случаев.

