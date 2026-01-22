Фото: Reuters/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп подписал устав «Совета мира». Об этом сообщает Белый дом.

Структура стала официальной международной организацией. Американский лидер считает возможным ее сочетание с механизмами ООН. По его словам, это может создать «уникальный формат» для мира и имеет шансы стать одной из важнейших когда-либо созданных организаций.

Также Трамп отметил, что конфликт в секторе Газа подходит к концу. Президент США уверен, что ХАМАС «придет конец», если боевики движения не сдадут оружие и не будут следовать договоренностям.

Сам Трамп будет председателем «Совета мира».

Устав организации был подписан 19 лидерами стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва готова направить миллиард долларов «Совет мира», чтобы поддержать палестинский народ. Путин также допустил возможность перечисления одного миллиарда долларов из замороженных в США российских активов в «Совет мира», отметив особые отношения России с палестинским народом. Президент добавил, что данный вопрос предполагается обсудить с Махмуд Аббас.

В Кремле отметили, что отовность России направить миллиард долларов в "Совет мира" не означает, что Москва утратила надежду на возвращение замороженных активов.

Путин сегодня планирует обсудить с Уиткоффом и Кушнером взнос в "Совет мира"