Девять дней спустя: вслед за братом ушла из жизни поэтесса Татьяна Ленская

На девятый день после смерти брата умерла поэтесса Татьяна Ленская

Фото: ВКонтакте/Борис Бартфельд

Она была дочерью знаменитого советского прозаика Сергея Снегова.

В Калининграде ушла из жизни поэтесса и литературный редактор Татьяна Ленская, которая была дочерью знаменитого советского прозаика Сергея Снегова. Об этом сообщил поэт Борис Бартфельд в социальной сети «ВКонтакте».

Смерть настигла женщину на девятый день после кончины ее старшего брата Евгения Ленского, который также посвятил жизнь литературе и журналистике.

Татьяна Сергеевна была коренной калининградкой. Она появилась на свет в 1958 году. После окончания филологического факультета местного университета поэтесса занималась преподавательской деятельностью, а позже перешла в медиа сферу.

В разные годы Ленская занимала пост ответственного секретаря, трудилась редактором в печатных изданиях и на интернет-порталах. В профессиональной среде ее ценили как мастера слова, помогавшего готовить книги к публикации в крупных издательствах.

Поэтесса была активным участником литературного процесса и состояла в Союзе писателей. За свою творческую карьеру Татьяна Ленская выпустила несколько поэтических сборников.

Кроме того, ее произведения регулярно появлялись на страницах известных литературных журналов и в альманахах.

