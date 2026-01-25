Опасный аромат: популярное средство для дома угрожает здоровью собак

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Привычные освежители воздуха могут спровоцировать серьезные поражения дыхательных путей и внутренних органов у домашних питомцев.

Использование диффузоров с эфирными маслами в жилых помещениях представляет скрытую угрозу для здоровья собак. Об этом сообщает Mirror.

По словам кинолога из британского центра Will Atherton’s Canine Centre, владельцы часто не осознают масштаб риска. Люди считают «натуральные» продукты априори безопасными.

Однако при работе диффузора в воздух выбрасываются микроскопические капли и летучие соединения, которые животные вдыхают. Из-за повышенной чувствительности дыхательных путей и острого обоняния такие испарения вызывают у псов раздражение легких, кашель и даже химические ожоги слизистой оболочки.

Специалисты выделяют ряд наиболее опасных масел, среди которых чайное дерево, эвкалипт, мята, корица, сосна, цитрусовые и иланг-иланг. Даже небольшое количество этих веществ, поглощаемое через кожу или при дыхании, приводит к тревожным симптомам. В их числе есть чрезмерное слюнотечение, дрожь в теле, вялость и поражение печени.

Эксперт подчеркнула, что опасность представляют также ароматические свечи. Причем под угрозой находятся не только собаки и кошки, но и мелкие животные, такие как кролики или морские свинки. Организации ASPCA и Pet Poison Helpline официально классифицируют данные масла как токсичные для домашних любимцев.

Для минимизации рисков ветеринары рекомендуют использовать ароматические средства только в хорошо проветриваемых комнатах, куда нет доступа животным. Доктор Сандра Митчелл советует хранить все флаконы в недосягаемых местах и проводить уборку помещений с использованием масел только в отсутствие питомцев. Также стоит дождаться полного высыхания поверхностей.

Список наиболее вредных для собак масел также включает грушанку, гвоздику, березу, болотную мяту, иссоп и лемонграсс. Пренебрежение этими правилами может привести к летальному исходу из-за тяжелой интоксикации организма четвероногого друга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.