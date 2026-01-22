Лихач в Чебоксарах устроил гонки и едва не сбил сотрудника ДПС
Полиции пришлось стрелять по колесам нарушителя.
Кадры, словно из боевика, сняли Чебоксарах. Там водитель устроил гонки с полицией, которые закончились перестрелкой. Пытаясь оторваться, едва не сбил инспектора ДПС. Тогда полицейским пришлось пойти на крайние меры.
Инспектор сначала выстрелил в воздух, а затем — по колесам. Только тогда лихача задержали. Его машину отправили на спецстоянку.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Балашихе полицейские открыли огонь по Porsche, который врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы.
Водитель элитной иномарки не отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов. Напротив, мужчина, находившийся за рулем, планировал уехать от полицейских. В попытке скрыться от погони он врезался в автомобиль ДПС. После чего Porsche застрял в сугробе, а водителя задержали.
Против протаранившего машину ДПС в Балашихе водителя возбудили уголовное дело. Позже ему предъявили обвинения.
