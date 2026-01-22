Приехали за предателями: в России сорвали операцию молдавских спецслужб

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Агенты республики собирали информацию тех, кто был готов продать свою страну и сеять смуту.

Новость о срыве масштабной операции, которую готовили в нашей стране молдавские спецслужбы. В столице задержали агента, завербованного Кишиневом. Это россиянин, у которого нашли переписку с куратором. Он уже дает первые показания.

Кто создавал шпионскую сеть, и для чего пойманный агент встречался с российскими чиновниками — узнал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

В наручниках по узким коридорам следственного изолятора ведут агента молдавских спецслужб. В декабре он прибыл в Россию, чтобы добыть для своих кураторов то, что протокольным языком называют чувствительной информацией. При задержании сопротивления не оказывал, а уже на допросе, заявил, мол, был вынужден заниматься шпионажем.

«Мне пришлось дать согласие на сотрудничество и на вербовку данным сотрудникам службы информации и безопасности», — рассказал задержанный.

Оказывали ли молдавские спецслужбы давление на задержанного, либо он пошел на сделку по личным мотивам — сейчас выясняют следователи. Точно известно лишь имя куратора — это полковник Михаил Петрашку, руководитель Главного управления по защите конституционного порядка Молдавии.

— По заданию Петрашку задержанный регулярно посещал территорию России, где проводил встречи с сотрудниками органов государственной власти и управления. Разоблаченный агент собирал и передавал сведения о результатах работы оппозиционных партий и отдельных активистов, каналах их финансирования. А также установочные данные ФСБ России.

И это лишь маленькое звено крупной агентурной цепи. Всего несколько месяцев назад были задержаны еще два агента молдавской разведки, которые прибыли в Россию по поддельным документам

И снова главная цель — сбор информации о потенциальных предателях. О тех, кто, будучи гражданином России, готов продать свою страну и в интересах Запада посеять смуту в обществе

«Нам сказали, что нужно выехать в город Москву, для проведения важной для молдавской разведки задачи», — сказал один из задержанных.

Но в этот раз у агентов была так называемая задача, служившая интересам не только молдавских спецслужб

— Служба информации и безопасности Молдавии во взаимодействии со спецслужбами Украины активизировала деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.

Каждого такого агента удается взять, что называется, на горячем. И главное здесь вовсе не признательные показания самих задержанных, а то, что хранится в телефонах каждого. Таким образом удается выяснить и точные имена кураторов, и конкретные цели молдавских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.