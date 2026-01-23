Даже в самый темный час свет не исчезает: китайский гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля
Фото, видео: 5-tv.ru
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя с двумя днями без богатства, двумя днями болезней и потерей. Будьте внимательнее в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. А для дел выбирайте вторник, среду и четверг.
Понедельник, 26 января 2026 года
День Стальной крысы
Действие позитивных звезд Добродетели нивелируется злобной звездой Сверлящей или Бурящей Ша. Поэтому начинать что-то важное в такой день не следует. Обращаясь к врачу, рискуете получить негативный опыт, также есть вероятность обострения хронических болезней. По структуре дня возможны кража или финансовые потери, постарайтесь не растрачивать энергию впустую.
Совет книги перемен: время для активного роста и реализации масштабных замыслов. Приумножение достигается не пассивным ожиданием, а действием, основанным на внутренней правдивости и гармонии с миром.
Вторник, 27 января 2026 года
День Золотого быка
Умеренно позитивный день. Подойдет для свиданий, деловых встреч, обращения к врачу, начала обучения, планирования, просьб о повышении по службе. Дела, начатые сегодня, получат успешное завершение.
Совет книги перемен: даже в самый темный час свет не исчезает — он ждет своего часа, чтобы вновь засиять. Главное — не утратить веру и стойкость.
Среда, 28 января 2026 года
День Водного тигра
Собирает позитивные звезды и вполне может поддержать большую часть дел. Также сегодня хорошо проводить уборку, расчищение, расхламление. Заниматься вопросами здоровья нежелательно, поскольку в этот день прилетает звезда болезней и препятствует получению качественной медицинской помощи. Сегодня хорошо открывать двери, проводить открытые диалоги, убирать неясности в отношениях.
Совет книги перемен: «вместе мы сильнее» — даже самые сложные задачи решаются, когда люди объединяются ради светлого будущего.
Четверг, 29 января 2026 года
День Водного кролика
Умеренный день, наполненный сдержанным позитивом. Сегодня хорошо собирать долги, подписывать соглашения, заниматься инвестированием, что-то начинать. Благодаря индикатору наполнения, все начатое сегодня множится. Поэтому избегайте подписывать кредитные обязательства, чтобы не множить их. Это прекрасный день для духовной активности, все молитвы будут услышаны.
Совет книги перемен: символ осторожного перехода и адаптации. «Не спешите — идите шаг за шагом, и луна достигнет полнолуния». Даже в период застоя сохраняйте достоинство и веру в будущее: благоприятные перемены неизбежны, если действовать осмотрительно.
Пятница, 30 января 2026 года
День Деревянного дракона
День без богатства — избегайте решать финансовые вопросы сегодня, поскольку есть риск оказаться в убытке. По звездам день весьма сдержанный, сможет поддержать только планирование и работу с документами не финансового характера. Отличной идеей на сегодня может быть отправиться в какое-нибудь красивое живописное место — здесь вы получите массу позитивных эмоций благодаря структуре, которая содержит врата великолепия в паре со звездой направляющей матрицы. Однако из-за избытка огненных энергий постарайтесь соблюдать пожарную безопасность.
Совет книги перемен: это одна из ключевых гексаграмм, отражающих период дисгармонии, конфликтов и взаимного непонимания. Она описывает ситуацию, когда люди или обстоятельства движутся в противоположных направлениях, порождая напряжение и разногласия.
Суббота, 31 января 2026 года
День Деревянной змеи
Еще один день без богатства, к тому же он дублирует энергии года. В такие дни многое может пойти не по плану. Энергии дня располагают к спорам, дрязгам и разногласиям, а также болезням и финансовым потерям. Поэтому ни для чего важного мы его не выбираем.
Совет книги перемен: период вынужденной паузы, подготовки и накопления сил перед важным действием. Она подчеркивает: успех достигается не поспешностью, а выдержкой, планомерностью и внутренней готовностью.
Воскресенье, 1 февраля 2026 года
День Огненной лошади
День потери — все дела, начатые сегодня, будут пустой тратой времени. Проведите этот день с пользой для нервной системы и своего пространства: очень хорошо в день потери перебирать свои вещи и заниматься расхламлением пространства, хорошо выбрасывать то, от чего вы давно планировали избавиться. И совершенно не следует заниматься чем-то важным, что-то начинать, даже совершать покупки не стоит — все обернется пшиком. Энергии дня отчаянно негативны, поскольку он собирает худшие звезды из всех возможных.
Совет книги перемен: иероглиф «Да» (大) означает великое, избыточное, а «Го» (過) — превышение, перегиб. Вместе они создают образ дисбаланса между силой и опорой. Гексаграмма 28 — символ кризиса чрезмерности и необходимости баланса.
