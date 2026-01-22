«Кто-то Кулибин, а кто-то Левша»: Ян Цапник о русских умельцах

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Народные умельцы по-своему гениальны и феноменальны, но иногда их становится безумно жалко.

Российские умельцы в чем-то гениальны, а в чем-то - даже феноменальны. Об этом заявил актер Ян Цапник на премьере фильма «Левша».

«Кто-то Кулибин (русский механик-изобретатель, — Прим. ред.), а кто-то Левша (персонаж повести Николая Лескова и одноименного фильма — Прим. ред.), так что это все мы», — пояснил артист.

Цапник рассказал, что не вполне понимает, что такое «русская» смекалка, ведь сейчас все смешано воедино, и народы, живущие на территории России, представляют собой многогранную общность. Однако в целом народных умельцев отличает то, что в каких-то сферах они обладают истинной гениальностью, и ими можно гордиться, но в других — этих людей «безумно жалко», отметил актер.

«Без смекалки ничего не будет», — резюмировал Цапник.

Ранее актер Михаил Тройник рассказал, что способность человека совершить невозможное зависит не от возраста, а от устремления мысли и наличия смекалки.

