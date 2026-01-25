Генетическая предрасположенность: ученые совершили прорыв в изучении астмы

Фото: www.globallookpress.com/ David Oxberry

Исследователи выявили закономерность, при которой кратно увеличивается вероятность появления хронических проблем с дыханием.

Китайские исследователи обнаружили прямую связь между определенными генетическими изменениями и риском развития астмы. Они создали масштабный атлас иммунных клеток человека. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В рамках научной работы эксперты из ведущих институтов КНР проанализировали более десяти миллионов клеток. Биоматериал был взят у 428 взрослых добровольцев.

Ученым удалось идентифицировать 73 типа иммунных клеток. В их число входили и крайне редкие популяции.

Согласно выводам исследователей, ключевую роль в предрасположенности к заболеванию играет сбой в работе регуляторных Т-клеток. Эти элементы иммунной системы отвечают за контроль реакций организма и предотвращают его чрезмерно агрессивный ответ на внешние раздражители.

Генетическая вариация, выявленная командой, нарушает функции этих клеток, из-за чего иммунитет начинает работать некорректно. Как отметили авторы работы, созданный ими набор методов позволяет глубже понять человеческое иммунное разнообразие. Также он помогает детально разобрать генетическую основу патологий, опосредованных иммунной системой.

Кроме того, в ходе исследования было установлено, что данная мутация коррелирует с повышенным уровнем специфического белка. Именно это соединение провоцирует острое воспаление дыхательных путей при контакте человека с аллергенами.

Исследователь Инь Цзяньхуа подчеркнул, что связь заболевания с иммунитетом открывает новые горизонты для терапии. Созданный атлас станет важным инструментом для разработки персонализированных методов лечения.

Открытие особенно важно, учитывая, что на данный момент астма считается неизлечимым недугом, требующим постоянного контроля.

