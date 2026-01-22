Напавшего на работницу в школе Нижнекамска подростка госпитализировали
новость
Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Он находится в тяжелом состоянии.
Подросток, который напал на работницу в школе Нижнекамска, госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает источник 5-tv. ru.
По предварительным данным, школьник пострадал в результате неосторожного обращения с оружием.
Ранее 13-летний школьник был задержан. По данным ТАСС, у подростка были изъяты нож, маска и тактические перчатки.
О нападении школьника на сотрудницу лицея № 37 стало известно в 08:56 утра по Москве. Известно, что ученик нанес женщине резаные раны, а также подросток взрывал принесенные петарды.
Как сообщает источник, женщина работает в школе охранником, и у них с учеником произошел конфликт. Сотруднице уже оказана необходимая медицинская помощь.
Во время нападения всех детей эвакуировали. Сотрудники полиции и других экстренных служб незамедлительно прибыли на место происшествия. Все обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего еще устанавливаются. В школу приехал прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов.
Как ранее писал 5-tv.ru, возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на работницу школы по части 3 статье 30 части 1 статье 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 статье 293 УК РФ (халатность).