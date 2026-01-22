Рецепт вечной молодости: 106-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

Фото: 5-tv.ru

Житель Гавайских островов отметил знаменательную дату в тренажерном зале и рассказал о своих привычках.

На Гавайях 106-летний американец Джеймс Чоу отметил собственный день рождения активной тренировкой в спортивном комплексе и назвал движение главным условием долгой жизни. Об этом сообщает издание Hawaii News Now.

Пожилой мужчина не стал устраивать пышных застолий, предпочтя привычный график физических нагрузок. Свой праздник он провел среди тренажеров, демонстрируя окружающим бодрость духа и отличную для своего возраста форму. Именинник уверен, что именно дисциплина и регулярная работа над своим телом позволили ему перешагнуть вековой рубеж, сохранив при этом ясность ума и подвижность.

История долгожителя началась в Китае, где он появился на свет в 1920 году. После окончания войны судьба забросила его на остров Мауи, там мужчина трудился на сахарной плантации. В середине прошлого столетия он перебрался на Оаху, где построил успешную академическую карьеру, став профессором инженерного дела в Гавайском университете в Маноа.

Выход на заслуженный отдых в 68 лет стал для Джеймса Чоу серьезным испытанием: практически сразу врачи поставили ему диагноз «сахарный диабет». Однако вместо того чтобы опустить руки, новоиспеченный пенсионер отправился в спортзал. С тех пор физические упражнения стали неотъемлемой частью его ежедневного распорядка, помогая контролировать состояние здоровья.

Помимо постоянной активности, американец придерживается умеренности в питании. Его рацион довольно прост и состоит преимущественно из растительных продуктов. Основу меню составляют тофу и рис, которые помогают поддерживать энергию без лишней нагрузки на организм.

Чоу подчеркивает, что спорт стал его лучшим лекарством от недугов. Стоит отметить, что у каждого долгожителя свои секреты. Например, ранее 101-летняя жительница Великобритании утверждала, что секрет ее долголетия кроется в регулярном употреблении лимонада, который она считает лучшим напитком для сохранения здоровья. Однако для Джеймса Чоу именно спортзал остается главным источником жизненных сил.

