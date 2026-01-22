Единственный барьер: Уиткофф оценил шансы на мир на Украине

Уиткофф: урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса

Спецпосланник Дональда Трампа уверен в возможности скорого завершения противостояния при наличии воли сторон.

Процесс дипломатического урегулирования затянувшегося украинского кризиса на текущий момент сконцентрировался вокруг обсуждения всего одного ключевого аспекта. Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Американский чиновник поделился новыми подробностями о переговорном процессе во время своего выступления. По словам Уиткоффа, международная повестка, касающаяся боевых действий, претерпела значительную трансформацию и стала более конкретной.

«Это в буквальном смысле всеобъемлющая тема, и я думаю, мы свели ее к одному вопросу и обсудили варианты решения этого вопроса, что означает, что он в принципе решаем», — подчеркнул спецпосланник Трампа.

Представитель Белого дома выразил уверенность, что текущая ситуация не является патовой, так как пути выхода из кризиса уже намечены. Спецпосланник акцентировал внимание на том, что для окончательного достижения результата необходимо лишь обоюдное стремление участников конфликта к миру. Уиткофф добавил:

«Так что если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим. Такова моя позиция», — добавил Уиткофф.

