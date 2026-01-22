Фото: 5-tv.ru

Секрет в особенной энергетике одежды.

Белые наряды могут принести личное счастье. Об этом изданию URA.RU рассказала звездный дизайнер Аника Керимова.

По ее словам, белый цвет одежды имеет особенную энергетику обновления и начала нового жизненного этапа. Именно поэтому наряды в таком цвете ассоциируются с чистотой, свадьбой и семейным счастьем.

Дизайнер уверена, что белые платья могут стать судьбоносными. В этом она убедилась на личном опыте. Керимова создавала как раз такой наряд для певицы Азизы, и вскоре артистка вышла замуж.

Именно поэтому для 50-летнего юбилея заслуженной артистки России Анастасии Волочковой дизайнер тоже подготовила белое платье с перьями страуса. Она опиралась на образ лебедя, который стал визитной карточкой балерины.

