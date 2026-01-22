Чужой эмбрион: американка родила ребенка, который не является ей биологически родным

People: американка родила ребенка, который не является ей биологически родным

Теперь семейная пара ищет кровных родителей новорожденной.

В США семейная пара инициировала судебное разбирательство против клиники ЭКО из-за подмены биологического материала. Об этом сообщает издание People.

Исковое заявление было подано в начале января. Пострадавшие утверждают, что в медицинском центре Fertility Center of Orlando женщине ошибочно имплантировали чужой эмбрион.

Супруги обратились за помощью к специалистам в марте 2025 года. Они рассчитывали на использование собственных половых клеток. Однако результат процедуры поверг их в шок.

Проблемы обнаружились сразу после родов в декабре. На свет появилась девочка, внешность которой не соответствовала расовым признакам родителей. Мать ребенка, имеющая европеоидную внешность, заметила, что новорожденная выглядит иначе.

Родители провели генетический тест. Результаты официально подтвердили, что младенец не имеет никакого биологического родства ни с матерью, ни с отцом.

«Не менее серьезную обеспокоенность вызывает очевидная вероятность того, что кому-то еще был имплантирован один или несколько их эмбрионов, и этот человек сейчас воспитывает их биологических детей», — подчеркивается в судебных документах.

Несмотря на отсутствие кровной связи, пара заявляет о возникновении сильной эмоциональной привязанности к девочке за время беременности и первых недель жизни. Они выразили готовность продолжать заботиться о ребенке. Однако пара настаивает на поиске биологических родителей, чтобы воссоединить их с дочерью.

Истцы требуют от клиники провести масштабную проверку и предоставить бесплатное ДНК-тестирование всем пациентам за последние пять лет. Представители медцентра заявили, что уже сотрудничают со следствием для выяснения причин сбоя. Они подчеркивают, что в цепочке процедур участвовало несколько организаций.

