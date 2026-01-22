Легендарный пианист Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Музыканта доставили в Боткинскую больницу.

Знаменитый джазовый музыкант и композитор, заслуженный и народный артист РФ Игорь Бриль был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Легендарному пианисту 21 января дважды понадобилась экстренная помощь. Вечером его доставили в Боткинскую больницу с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. В начале января артиста уже госпитализировали в то же медучреждение с аналогичным диагнозом.

В 2023 году джазмен уже оказался в больнице из-за кардиологических проблем. Тогда он сам вызвал себе скорую помощь, ощутив онемение конечностей и покалывание в кончиках пальцев. Сообщалось, что в пути у него чуть не остановилось сердце. Позже, уже находясь дома, Бриль прокомментировал ситуацию 5-tv.ru.

Бриль — выпускник фортепианного отделения музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. После окончания он начал играть в джазовых оркестрах, а с 1968-го — выезжать с сольными концертами в Германию.

В 1987-м Бриль получил звание заслуженного артиста России, а в 1998-м — народного.

