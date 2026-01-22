Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/Радмир Беляев. Нижнекамск/radmirbelyaev; 5-tv.ru

По данным мэра города, парень атаковал с ножом уборщицу и поранил ей руку.

Нападавшим на работницу в школе Нижнекамска оказался ученик 7 класса. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что пострадала уборщица. Парень ранил ей ножом руку.

«Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь», — прокомментировал градоначальник.

Силами сотрудниками внутренних дел и Росгвардии школьник был задержан. Его родители были вызваны в школу, а с нападавшим проводится работа.

Инцидент, по предварительной информации, произошел в лицее № 37 города Нижнекамск. Местные жители публикуют в социальных сетях кадры, на которых видно, что людей вывели из здания, территорию оцепили.

Источник 5-tv.ru сообщал, что ученик также взорвал три петарды на этажах.