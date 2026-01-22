Нападавшим на работницу в школе Нижнекамска оказался ученик 7 класса
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/Радмир Беляев. Нижнекамск/radmirbelyaev; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По данным мэра города, парень атаковал с ножом уборщицу и поранил ей руку.
Нападавшим на работницу в школе Нижнекамска оказался ученик 7 класса. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что пострадала уборщица. Парень ранил ей ножом руку.
«Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь», — прокомментировал градоначальник.
Силами сотрудниками внутренних дел и Росгвардии школьник был задержан. Его родители были вызваны в школу, а с нападавшим проводится работа.
Инцидент, по предварительной информации, произошел в лицее № 37 города Нижнекамск. Местные жители публикуют в социальных сетях кадры, на которых видно, что людей вывели из здания, территорию оцепили.
Источник 5-tv.ru сообщал, что ученик также взорвал три петарды на этажах.