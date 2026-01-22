Неожиданный сюрприз на юбилей: Бузова оказалась на одном курорте с бывшим
Ольга Бузова оказалась на одном курорте с бывшим в 40-летний юбилей
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Экс-возлюбленный звезды прилетел на отдых вместе с женой.
Певица Ольга Бузова оказалась с бывшим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном на одном курорте. Звезда отправилась отмечать 40-летний юбилей на Мальдивы, взяв с собой маму. Фото с праздника публикует 7Дней.ru.
Манукян приехал на отдых со своей супругой Мари Краймбрери. Несмотря на то, что они поселились на другом острове и в другой гостинице, такое совпадение может стать сюрпризом для обеих сторон.
Бузова делится в блоге эффектными фото с курорта и рассказывает о том, какие знаки внимания ей оказывают в честь юбилея.
В октябре 2025 года Манукян и Краймбрери уже встретились с Бузовой в одной ложе на концерте заслуженного артиста РФ Димы Билана.
Тогда блогер искренне поздравила пару с рождением ребенка, обняв Краймбрери. По словам последней, такая неожиданная встреча с Бузовой никак не напугала и не задела ее. Ее больше занимало само выступление и общество мужа.
