Он также взрывал на этажах петарды.

Подросток ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил охранника, сообщил источник 5-tv.ru.

По его информации источника, парень также начал взрывать петарды на этажах школы.

Подросток уже был задержан.

Инцидент, по предварительной информации, произошел в лицее № 37 города Нижнекамск. Местные жители публикуют в социальных сетях кадры, на которых видно, что людей вывели из здания, территорию оцепили.

Также известно, что на охране сидела женщина — именно ее ударил ножом нападавший.