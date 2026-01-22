Результаты ДНК-экспертизы: найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Фото: Instagram*/beswim__

Компетентным органам Турции еще только предстоит установить обстоятельства смерти россиянина.

Найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Стамбуле по результатам ДНК-экспертизы.

Диппредставительство добавило, что компетентные органы Турции установят обстоятельства смерти россиянина.

Тело было обнаружено в Босфоре вчера. Сразу появились версии, что оно может принадлежать российскому спортсмену, пропавшему 5 месяцев назад во время межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Он вышел на дистанцию вместе с тремя тысячами других участников, но не финишировал. Предположительно, он сошел с пути примерно через 500–600 метров от старта.Теории его исчезновения было множество — вплоть до попытки побега.

Мать Свечникова опознала тело сына по татуировкам.

Спортсмену было 29 лет. У него остались жена и маленький ребенок. По одной из версий, во время заплыва у Свечникова могла возникнуть судорога, а потом его унесло течением. Его мать и супруга утверждают, что организаторы состязания скрывают некоторые детали происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовый заплыв в турецком проливе Босфор был организован неправильно — такое мнение высказала его мать Галина в интервью 5-tv.ru. Как отметила женщина, соревнования изначально были очень опасной авантюрой. А люди, которые проводили заплыв, очевидно, не смогли уследить за всеми. И даже не заметили исчезнувшего Свечникова сразу — это произошло только через несколько часов после финиша.

