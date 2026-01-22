Шестой сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре» начался в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Победитель получит миллион рублей.

В Москве стартовал шестой сезон всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Торжественную церемонию провели перед началом баскетбольного матча между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралмашем». Цель конкурса — найти и поддержать авторов ярких спортивных проектов. Предложить идею может каждый, а победитель получит миллион рублей.

«В прошлом году я с большим удовольствием вручил Гран-при, миллион, за проект по развитию древней русской игры кила. Очень интересная, зрелищная, она только сейчас возрождается. И такого рода в том числе исторические проекты, конечно, очень интересны для людей», — отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Всего в конкурсе восемь номинаций. За пять предыдущих сезонов на него поступило более 21 тысячи проектов со всей страны. В состязании идей поучаствовали почти 20 миллионов человек.

