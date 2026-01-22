В Новосибирске задержали собственника рухнувшего ТЦ

Фото, видео: 5-tv.ru

Спасатели тем временем продолжают разбор здания, которое накануне не выдержало тяжести снега на крыше.

В Новосибирске задержали собственника рухнувшего торгового центра. Предпринимателя обвиняют в оказании небезопасных услуг. В ближайшие два дня подозреваемому изберут меру пресечения.

Сейчас спасатели продолжают разгребать завалы. Территория оцеплена. Трагедия произошла накануне. Тонны снега проломили крышу, после чего здание буквально сложилось. Внутри торгового центра находились продуктовый магазин, гипермаркет одежды и суши-бар.

Большую часть посетителей удалось вывести на улицу. Из-под обломков достали трех человек. Один из них умер по пути в больницу. По основной версии, обрушение конструкций могло произойти из-за нарушения технологии строительства. Восемь лет назад мэрия через суд требовала снести здание. Но собственник оспорил решение.

