Российская армия поразила объект ударом БПЛА «Герань».

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар БПЛА «Герань» по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Вооруженные силы Украины использовали его в целях логистики, сообщили в Минобороны РФ.

Пораженная цель расположена в районе населенного пункта Лысогубовка.

Подразделения группировки войск «Север» российской армии 14 января установили контроль над населенным пунктом Комаровка в Сумской области.

Ранее 7 января 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения артиллеристами Тульского гвардейского соединения живой силы противника в приграничных районах Сумской области. Средства аэроразведки ВС РФ в одном из лесных массивов обнаружили укрепленный опорный пункт ВСУ, поразив его огнем расчета 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б».

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В качестве главных целей были обозначены демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому РФ решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

