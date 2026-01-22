Фото: www.globallookpress.com/Vyacheslav Madiyevskyy

Тела находили с 6 августа 2024 года.

Массовые захоронения с 524 телами погибших были найдены после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Тела находили с 6 августа 2024 года, уточнила омбудсмен. С момента террористического нападения украинских боевиков на Курскую область и по настоящее время компетентные органы используют все ресурсы, чтобы способствовать розыску пропавших без вести жителей приграничного региона.

В базе лиц с неустановленным местонахождением были указаны 2173 человека, из которых 1378 уже найдены. Еще 343 обнаружены погибшими. Судьба еще 452 человек по-прежнему неизвестна.

Ранее 5-tv.ru писал об истории жительницы города Суджа по имени Светлана, которая считалась погибшей в ходе вторжения, однако выжила и вышла на связь, узнав себя в книге «Суджа: туда и обратно», посвященной освобождению города Вооруженными силами Российской Федерации.

