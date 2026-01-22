В Москве началась крупнейшая волна закрытий ресторанов со времен пандемии

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Рынок переживает кризис, масштабы которого сравнивают с ковидными ограничениями.

Ресторанный рынок Москвы начал год с тревожных показателей. Уже за первые недели января в городе прекратили работу десятки заведений, и процесс только набирает обороты. Об этом пишут Известия, отмечая, что под ударом оказываются не только одиночные проекты, но и ресторанные сети.

По сравнению с прошлым годом скорость ухода заведений с рынка выросла почти в два раза. В числе закрывшихся — как известные городские проекты, так и менее заметные форматы, что говорит о системном характере происходящего. Эксперты уверены: это не разовая вспышка, а начало затяжного периода сокращений.

Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева прогнозирует, что в 2026 году в Москве могут прекратить работу не менее 465 заведений общепита. Под угрозой оказываются и небольшие рестораны, и крупные форматы, которые еще недавно считались устойчивыми.

По масштабам нынешняя ситуация сопоставима лишь с периодом локдаунов, когда рынок пережил массовый отток игроков на фоне коронавирусных ограничений. Тогда из ресторанного бизнеса Москвы ушло около 455 заведений. При этом участники рынка подчеркивают: текущий кризис не возник внезапно. Его признаки начали проявляться еще во второй половине 2024 года, когда посещаемость стала постепенно снижаться.

Ресторатор Дмитрий Левицкий отмечает, что спрос со стороны гостей ощутимо просел. Для многих москвичей поход в ресторан перестал быть привычной частью досуга и превратился в необязательную трату, от которой проще отказаться. Одновременно усилилось давление со стороны издержек: поставщики поднимают цены на фоне роста налога на добавленную стоимость, а заведения оказываются в ловушке. Перекладывать эти расходы на гостей через повышение цен в меню рискованно, поскольку это грозит окончательной потерей аудитории.

В результате маржинальность ресторанов и баров стремительно сокращается, а часть проектов просто не выдерживает финансовой нагрузки. Многие участники рынка признают, что сумели дотянуть до конца прошлого года скорее по инерции, рассчитывая на традиционные доходы от декабрьских корпоративов и праздничного сезона. Однако эта подушка безопасности оказалась слабее, чем ожидалось. По оценкам рестораторов, самые сложные месяцы еще впереди, и именно январь и февраль могут стать решающими для тех, кто и без того работал на грани окупаемости.

